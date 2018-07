ACQUASANTA TERME – Posticipato di un giorno il ritorno con il Festival di Neri Marcorè, ideato per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

Il 24 luglio si terrà ad Acquasanta Terme, ai Piani di Cagnano, il concerto gratuito di Irene Grandi dalle 16.30. Si doveva tenere oggi, 23 luglio, ma le brutte condizioni meteo hanno fatto optare per il rinvio al giorno dopo. Ecco tutte le informazioni utili.

AUTO / MOTO / CAMPER

È stata predisposta un’area parcheggio (mille posti disponibili). Non sono previste prenotazioni on line di pass per auto e moto.

AUTOBUS

È prevista un’area parcheggio accanto agli impianti sportivi di Paggese per autobus accreditati (20 posti disponibili) dopo aver fatto richiesta all’indirizzo autobus@risorgimarche.it.

BICI

Nessun tipo di restrizione numerica per l’accesso diretto con le biciclette.

PERCORSO A PIEDI

I varchi e i relativi percorsi per accedere ai Piani di Cagnano, area definita per il concerto, sono due:

VARCO AUTO / MOTO / CAMPER

Dal varco, situato a circa 3,50 chilometri dal campo sportivo di Paggese, il pubblico proseguirà a piedi o in bicicletta per raggiungere l’area concerto. Il percorso è facilmente percorribile; parte dal parcheggio del varco e per i primi 3,50 chilometri è costituito da una strada asfaltata, per poi proseguire su una larga sterrata per i restanti 2 chilometri. Un percorso minimo di 5,50 chilometri (distanza che può aumentare in base alla disponibilità dei parcheggi) che affronterà un dislivello di 350 metri e un tempo di percorrenza di circa un’ora e mezza.

VARCO AUTOBUS

E’ prevista un’area parcheggio anche per chi arriverà in pullman accanto agli impianti sportivi di Paggese. Il percorso è leggermente diverso rispetto a chi accede dall’area parcheggio auto ma solo nel tratto iniziale e, mentre rimane invariata la distanza totale di 5,50 chilometri, il dislivello aumenta leggermente a 420 metri, con un tempo di percorrenza di circa un’ora e 45 minuti. Dall’area concerto è possibile godere di panorami ricchi di natura, che conservano ancora il fascino antico del paese dove il tempo sembra essersi fermato. Alla fine del concerto sarà previsto un Dopo Festival, con degustazione e vendita di prodotti del territorio, che si terrà nell’area in prossimità del varco e dei parcheggi.

DISABILI

La segnalazione di idoneità degli spazi avverrà sulla base dei sopralluoghi che verranno effettuati dalle autorità competenti, di concerto con la produzione. Per questi concerti le persone con disabilità motorie potranno raggiungere con i propri automezzi le aree di parcheggio predisposte, dopo aver acquisito le informazioni e il pass necessari attraverso la mail di seguito indicata (disabili.risorgimarche2018@gmail.com), entro le ore 12 del giorno precedente al concerto. Il pass è obbligatorio per gestire al meglio le varie e complesse questioni legate alla sicurezza e all’assistenza sanitaria anche a causa delle inconsuete modalità di fruizione degli eventi di RisorgiMarche. L’ultimo tratto da percorrere, pochi metri, è su prato o terreno sconnesso per cui è necessario essere attrezzati o accompagnati. Controllate la sezione concerti del sito www.risorgimarche.it e i social di RisorgiMarche per aggiornamenti.