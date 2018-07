ASCOLI PICENO – Il comune di Ascoli Piceno ricorda che il 31 luglio scadrà il termine per la presentazione delle domande di iscrizione alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019. Per fruire del servizio mensa nella relativa struttura scolastica il genitore deve presentare obbligatoriamente la domanda di iscrizione dall’1 al 31 luglio per il primo anno e deve rinnovare l’iscrizione ogni anno di frequenza successivo al primo.

E’ invece scaduto il 5 luglio il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019. Per fruire del servizio il genitore deve presentare obbligatoriamente la domanda di iscrizione dall’1 giugno al 5 luglio e deve rinnovare l’iscrizione ogni anno di frequenza successivo al primo. Le domande di iscrizione e di rinnovo presentate oltre il suddetto termine saranno ammesse con riserva, previa valutazione in base alla disponibilità di posti.

Tutta la modulistica riguardante i servizi mensa scolastica e trasporto scolastico è scaricabile dal sito del comune www.comuneap.gov.it alla sezione Servizi on line

