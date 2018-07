ASCOLI PICENO – Tutti insieme, vip, produttori e cittadini ascolani, per dare vita alla prima campagna collettiva di promozione della città attraverso “Ascoliva Festival”, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop. E’ questa un’altra delle novità legate alla sesta edizione della manifestazione gastronomica che si svolgerà in piazza Arringo dal 9 al 19 agosto. Gli organizzatori, infatti, invitano personaggi noti a livello nazionale ma legati al territorio, come già avvenuto in passato e anche in questi giorni, con un video speciale del comico Giobbe Covatta (la madre è di Ascoli), a pubblicizzare Ascoli e Ascoliva Festival per attrarre visitatori da ogni parte d’Italia nel prossimo mese di agosto con il traino irresistibile dell’oliva.

L’appello a promuovere Ascoli attraverso video e messaggi social da condividere in tutta Italia non riguarda solo vip, ma anche tutti i cittadini che vorranno contribuire a portare turisti sotto le cento torri nel prossimo mese di agosto. E dopo Giobbe Covatta, anche gli stessi produttori protagonisti del festival hanno iniziato a diffondere i loro video per invitare tutti a scoprire la vera oliva ascolana e ammirare le bellezze della città.

Tutti coloro che vorranno partecipare potranno iscriversi al gruppo social su facebook “Io amo Ascoliva” e poi caricare un video o scrivere un post per questa innovativa campagna collettiva. L’autore del video o del post che alla data dell’8 agosto avrà ottenuto il maggior numero di “mi piace” sarà ospite per una sera dell’organizzazione al Villaggio dell’oliva per degustare olive e altre prelibatezze. I video devono essere di una durata massima di 30 secondi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)