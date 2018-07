ASCOLI PICENO – Torna uno degli appuntamenti più importanti e coinvolgenti dell’estate ascolana, la Notte Bianca di Porta Maggiore, presentata questa mattina nella sala De Carolis e Ferri e che si svolgerà venerdì 27 luglio a partire dalle ore 21.

Gli ospiti musicali della serata saranno I New Trolls, che si esibiranno in piazza Immacolata alle ore 24 circa. Il concerto sarà anticipato dal DJ Ermanno Carucci con musica anni 70 e 80. Gran parte del quartiere sarà interessato dalla manifestazione: oltre alla piazza, performance varie di danza, moda e tanto altro ancora si svolgeranno in via Fermo, viale Indipendenza, via Osimo, via Mari, via Murri, via Pesaro, via Fabriano e via Vittorio Emanuele Orlando.

Tra le novità si potrà osservare gratuitamente l’eclissi totale della luna in piazza Immacolata con cannocchiali, telescopi e maxi-binocoli. Inoltre, in via Mari ci sarà un’area interamente dedicata ai bimbi grazie a Ludobus Riù. Globalmente saranno circa 60 gli espositori presenti.

