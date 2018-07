Durante la cerimonia del Passaggio delle consegne, il Past President nazionale Claudio Onofri ha aggiornato i soci in merito allo sviluppo del progetto “un Cuore per Arquata”

ASCOLI PICENO – Nerio Castellano è il nuovo presidente del Club 41 di Ascoli Piceno. E’ stato eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci che ha premiato uno dei grandi trascinatori del sodalizio ascolano da diversi anni vice Presidente.

Castellano succede a Corrado Alfonzi che ha diretto il Club per due anni. La cerimonia del passaggio delle consegne è avvenuta all’Agriturismo Coppo 1873 in contrada Maliscia a Montalto Marche, alla presenza del presidente nazionale Michele Franchi, vicesindaco del comune di Arquata del Tronto, del past presidente nazionale Claudio Onofri e del consigliere nazionale Filippo Visocchi.

“Il Club 41, oggi ormai una realtà mondiale – ha detto il nuovo presidente – é sorto con lo scopo di offrire ai membri della Round Table che hanno superato i 40 anni ed ai loro amici la possibilità di continuare a vivere lo spirito di associazionismo e di amicizia che la contraddistingue. E’ formato da uomini che sono legati tra loro non da interessi economici, di gruppo o di partito, ma da spirito di amicizia, stima reciproca e dal rispetto che nasce dalla comune volontà e consapevolezza di perseguire gli stessi ideali. Il Club 41 si colloca in un’area precisa, essendo in gran parte costituito da ex soci di un service club ben noto come la Round Table , che sancisce statutariamente i 40 anni come limite massimo di età per i suoi membri. Così, al fatidico scoccare degli “anta” molti Tablers devono, seppure a malincuore, uscire dalla Round Table ed acquisiscono nel contempo la facoltà di entrare nel Club 41, dove ritrovare vecchi amici e farsene di nuovi, proseguendo così le intese di amicizia”.

Il nuovo direttivo del Club 41 di Ascoli è così composto: Presidente Nerio Castellano, Past President Corrado Alfonzi, Vice Presidente Gianluca Lelii, Tesoriere Domenico Cellini, IRO Fabio Petroni, Segretario Pietro Marini, Webmaster Cesare Buonfigli, Delegato rapporti Round Table Gianluca Tondi, Consiglieri: Emilio Fares, Alessandro Michelangeli Prosperi, Paolo Nespeca, Domenico Vannicola e Antonio Cocci.

Durante la cerimonia del Passaggio delle consegne, il Past President nazionale Claudio Onofri ha aggiornato i soci in merito allo sviluppo del progetto “un Cuore per Arquata” che il Four Clubs One Vision costituito da: Club 41, Club Agorà, Round Table, Lady Circle finanzierà in partnership con ANA, presso Borgo 2 di Arquata. Detto progetto prevede la realizzazione di un centro polivalente con aree dedicate all’aggregazione, ad uffici a supporto delle attività colpite dal sisma ed alla formazione.

Il Presidente Corrado Alfonzi ha invece illustrato l’iniziativa del Club 41 Trieste 1 che donerà alle aree terremotate dieci calcio balilla da utilizzare nei centri appositamente realizzati. Il Club 41 Ascoli Piceno 17, referente sul territorio, provvederà entro il mese di settembre a consegnare i doni a dieci Centri Polivalenti individuati sul territorio colpito dal sisma.

