OFFIDA – “La riqualificazione di Piazza Valorani ha dato ulteriore lustro al nostro meraviglioso e suggestivo Centro Storico, uno dei Borghi più Belli d’Italia. La strada della valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico cittadino deve continuare ad essere percorsa, tenacemente e con orgoglio.”.

Così in una nota il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini: “Al tempo stesso, e in maniera parallela occorre, corrispondere alle esigenze del nostro tempo, garantendo, da una parte certamente l’emancipazione culturale verso una accoglienza reale che si prefigga di continuare ad essere protagonista della promozione turistica garantendo lustro alle nostre peculiarità e, dall’altra, non solo confermare, ma aumentare l’accessibilità al centro storico con maggiori stalli di sosta a servizio”.

“Sinceramente non abbiamo mai avuto il minimo dubbio sul non procedere a disporre la segnaletica a terra (necessaria per legge – rif. codice della strada) sulla nuova pavimentazione – aggiunge il primo cittadino – Per tale motivo abbiamo deciso di individuare subito due soluzioni che si determineranno, comunque, una nel brevissimo e l’altra nel breve periodo. La prima (entro questa settimana) è quella relativa alla realizzazione di 13 stalli di sosta, a disco orario diurno, sulla terrazza del Parcheggio La Valle, la seconda è quella relativa all’accordo di acquisto, definito da parte del Comune con DGC del 20 luglio 2018, dell’area ex campetto in via Borzacchini di proprietà della famiglia Pasquali, dove entro 50/60 giorni verrà inaugurato un innovativo piazzale a parcheggio, con altri 13 stalli di sosta, all’interno delle mura cittadine, in una posizione strategica”.



Lucciarini conclude: “L’obiettivo, quindi, che si riesce a raggiungere è quello di aumentare gli stalli di sosta (dai 19 presenti all’interno del perimetro di Piazza Valorani, ai 26 con le nuove soluzioni succitate), custodendo, valorizzando e ridando luce e pregio ad una delle piazze storiche più belle del territorio”.

