ACQUASANTA TERME – Musica, emozioni, gioia e soprattutto sole dopo il maltempo di ieri, 23 luglio.

L’arrivo di Irene Grandi e Neri Marcorè sul “palco verde”. 24 luglio 2018

Tutto ciò oggi, 24 luglio, è successo ad Acquasanta Terme, ai Piani di Cagnano, per il concerto gratuito di Irene Grandi per “RisorgiMarche”, il festival ideato da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

Il Piceno ha risposto bene e in tantissimi sono giunti sul prato verde per ascoltare una delle cantanti più famose del panorama italiano. A fare da ‘cicerone’, come sempre, Neri Marcorè. L’artista di Porto Sant’Elpidio ha ricordato l’importanza della kermesse giunta alla seconda edizione.

Neri Marcorè prima del concerto di Irene Grandi ad Acquasanta, 24 luglio 2018 (video Fb RisorgiMarche)

Per l’occasione la cantautrice ha cantato tutti i pezzi celebri della sua splendida carriera. Con la sua nota vitalità e carica ha fatto divertire e ballare tutti i presenti.

Irene Grandi ad Acquasanta Terme per il concerto di “RisorgiMarche”, 24 luglio 2018 (video Fb RisorgiMarche)

Dopo il concerto, spazio al DopoFestival con l’obiettivo di aiutare le realtà del territorio e farsi conoscere e apprezzare specialmente dai turisti giunti per l’occasione.

