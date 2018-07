La Dop è un bene collettivo che promuove cultura, lavoro e innovazione e rappresenta una occasione di crescita sia per Unicam che per il Consorzio

ASCOLI PICENO – Oggi, 24 luglio, alla Scuola di Architettura e Design Unicam di Ascoli il Direttore della Scuola, prof. Giuseppe Losco, ha illustrato il logo realizzato dal prof. Nicolò Sardo per il Consorzio Tutela e Valorizzazione Oliva Ascolana Dop, segno elegante capace di adattarsi a diverse situazioni commerciali.

Sul sito della Unicam Saad è in pubblicazione un video che illustra la fase progettuale del logo. Il Prof. Losco ha ringraziato il Presidente del Consorzio Primo Valenti e l’avvocato Micaela Girardi che per primi hanno creduto in questa proposta.

Il Presidente Primo Valenti ha ringraziato il Direttore della Scuola di Ateneo, Prof. Giuseppe Losco per la sensibilità e generosità dimostrata da Unicam nel recepire la richiesta di collaborazione, che permetterà di lavorare su molteplici discipline per allargare la rete dei consorziati.

La Dop è un bene collettivo che promuove cultura, lavoro e innovazione e rappresenta una occasione di crescita sia per Unicam che per il Consorzio.

La degustazione di Olive Ascolane del Piceno Dop offerte dai consorziati è stata introdotta dal prof. Leonardo Seghetti, che ha ricordato la priorità della ridistribuzione del reddito all’interno della filiera produttiva.

Il marchio del Consorzio – approvato dal Mipaaf – avrà il suo primo utilizzo nella manifestazione Ascoliva che si svolgerà dal 9 al 19 agosto ad Ascoli Piceno, nella quale sarà possibile degustare le olive farcite Dop prodotte dai consorziati

