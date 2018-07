Il Governo brasiliano ha fatto proprio il progetto elaborato per il capoluogo organizzando due tappe per la rassegna francescana, la prima delle quali si inaugurerà il 7 agosto a Belo Horizonte sponsorizzata da Casa Fiat de Cultura

ASCOLI PICENO – La mostra “Francesco nell’arte da Cimabue a Caravaggio”, tenutasi ad Ascoli nel 2016 ha avuto grande risonanza anche oltreoceano ed il Governo brasiliano ha fatto proprio il progetto elaborato per Ascoli organizzando due tappe per la rassegna francescana, la prima delle quali si inaugurerà il 7 agosto a Belo Horizonte sponsorizzata da Casa Fiat de Cultura.

Venti capolavori dell’arte italiana eseguiti da più importanti maestri del Rinascimento e del Seicento come Perugino, Cola dell’Amatrice, Annibale Carracci, Reni, Guercino saranno esposti per tre mesi nella grande città brasiliana che conta 2.500.000 abitanti e proprio la tela di Tiziano della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno è stata scelta come immagine guida della mostra per tutta la pubblicità creata per l’occasione.

Una troupe televisiva brasiliana nei giorni scorsi ha ripreso presso la Pinacoteca Civica tutte le complesse fasi dell’imballaggio della preziosa tela e molti scorci della città che saranno proiettati nel corso della rassegna contribuendo così alla promozione del capoluogo piceno. Dopo Belo Horizonte la mostra approderà presso il Museo Nazionale di Rio de Janeiro fino al prossimo mese di gennaio.

