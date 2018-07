CASCIA – Allenamento mattutino per l’Ascoli e poco prima del primo test di allenamento con l’Atletico Ascoli previsto alle 17, parla il neo acquisto Cavion, arrivato dalla Cremonese e pronto a fare bene con i bianconeri: “Sono molto contento di essere qui e della grande opportunità che mi è stata data”

“Sono approdato in una piazza storica e prestigiosa, l’Ascoli mi ha voluto fortemente, ha dimostrato di credere in me e di questi tempi è importante. Voglio confermare il buon campionato dell’anno scorso, la Società è nuova e vuole fare bene, sta facendo degli sforzi importanti e l’obiettivo non è sicuramente quello dello scorso anno.

“Mi trovo bene nel ruolo in cui mi sta impiegando il Mister, da mezzala sinistra; in questo ruolo posso sia difendere che attaccare a sostegno delle punte cercando la conclusione o l’assist. Non conoscevo Mister Vivarini di persona, ma di fama, lo avevo incontrato da avversario, nell’ambiente gode di molta stima e sto constatando in questi giorni le sue ottime idee di calcio.”

“Il gruppo mi ha accolto bene, i nuovi hanno voglia di dimostrare il loro valore e i vecchi vogliono dimostrare che il loro valore non è quello mostrato lo scorso anno. I tifosi? Ho scelto Ascoli anche per loro e per la grande tradizione storica. Giocare qui non è come giocare in altri posti; fare bene ad Ascoli significa che puoi farlo in molti altri palcoscenici”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 10 volte, 10 oggi)