COSSIGNANO – Il progetto “Cossignano Medioevo Festival” giunge alla sua quindicesima edizione e si propone, come è noto, di far rivivere, all’interno del borgo tipicamente medievale, tra miti e leggende, la magia di quell’età di mezzo che ancora oggi attrae i sensi, con la forza dei suoi contrasti.

La manifestazione enogastronomica apre il sipario, fuori dalle mura, al piazzale Europa, con la SAGRA MEDIEVALE “Gli antichi sapori del castello” alle ore 19:30 di venerdì 27 luglio, per poi proseguire con l’evento sabato 28 e domenica 29 con lo stesso orario di apertura. Una vera sagra del gusto e delle tradizioni con piatti tipici: affettati misti e formaggio, zuppa di farro in ciotola di pane, polenta con funghi salsicce e tartufo, spezzatino di maiale con mele e arance, arrosticini di castrato, reale di vitello al forno con piselli e “VinodiVino”, la migliore selezione di vini da vitigni autoctoni.

Sabato 28 luglio, oltre la sagra medievale, vedrà realizzare al Centro Storico, con ingresso gratuito, la rituale FESTA MEDIEVALE “Al Castellum Martis” A.D. MMXVIII con ritmi, animazioni e spettacoli. Per tutta la serata si spiegheranno attività varie a cura di gruppi storici in costume, sbandieratori, chiarine e tamburini, rappresentazioni narrative di piazza con prestigiose compagnie e scenografia d’altri tempi, giochi popolari e rozza baldoria con i trovatelli e lamentevole povertà con i frati cercatori che consentiranno anche un piccolo ristoro nella loro taberna.

In programma, quest’anno, la partecipazione straordinaria del gruppo storico “LA PANDOLFACCIA” di Fano mettendo in scena spettacoli e dimostrazioni che coinvolgono soldati, sbandieratori, musici e mangiafuoco, il gruppo “ERRABUNDI MUSICI” di Fermo che si esibiranno in repertori musicali inusuali con strumenti in uso nel 1300 oltre ai falchi di MESSER ALESSANDRO di Massa Carrara, falconiere di grande esperienza che prima mostrerà i suoi rapaci, ne descriverà le caratteristiche e poi li farà esibire.

Un appuntamento da non perdere, che unisce il gusto per la rievocazione alla teatralità, tra momenti di incanto e di emozione. Per ulteriori informazioni: comune.cossignano.ap.it.

