ASCOLI PICENO – E’ stato presentato questa mattina, 25 luglio, nella sala De Carolis e Ferri “Ascoli Meeting” nazionale di atletica leggera, valido per il 29° Memorial “R.Jannetti” e per il 25°trofeo “Sant’Emidio”, in programma sabato 28 luglio alle ore 15 presso il campo scuola “Mauro Bracciolani“.

Saranno circa 300 gli atleti provenienti da tutta Italia, che parteciperanno alla manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Marcia Solestà.

Hanno partecipato alla conferenza stampa l’assessore allo sport Massimiliano Brugni, Vincenzo Ferretti dell’associazione Sportiva Dilettantistica Centro Marcia Solestà, il delegato provinciale CONI Armando De Vincentiis e il docente e ricercatore FIDAL Nicola Silvaggi.

