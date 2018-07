Leader mondiale nell’insegnamento per bambini da 0 a 2 anni , la scuola è presente in più di 21 paesi al mondo con oltre 60 sedi in Italia

ASCOLI PICENO – Venerdì 27 luglio, in via Fabriano, è stata inaugurata la sede di Ascoli della Pingu’s English, scuola di inglese per bambini.

Leader mondiale nell’insegnamento per bambini da 0 a 2 anni , la scuola è presente in più di 21 paesi al mondo con oltre 60 sedi in Italia. Viene utilizzato un metodo esclusivo ed utilizzano come personaggio principale Pingu, il pinguino dei cartoni animati molto amato dai bambini.

“Pingu’s English nasce dall’esperienza di oltre un secolo – spiegano i fondatori – del Gruppo Linguaphone nel settore della formazione linguistica, combinando una metodologia vincente con le più recenti tecniche educative.

Pinug’s English collabora con partner di caratura internazionale, come l’Università di Kingston e l’Università di Cambridge, per offrire il miglior servizio linguistico ed educativo a tutti i bambini del mondo.I bambini imparano se si divertono e si sentono coinvolti. Per questo motivo Pingu’s English utilizza una vasta gamma di materiali didattici a marchio Pingu per catturare l’attenzione del bambino”.

