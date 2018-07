Sono state predisposte diverse aree parcheggio per auto e moto (per un totale di 1.800 posti disponibili), più 2 aree per i camper. Non sono previste prenotazioni on line di pass

FORCE – Nuova tappa del Festival ideato da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

“RisorgiMarche” riparte con Andrea Mirò, che sarà venerdì 27 luglio sul Monte La Torre, nella frazione di Quinzano, a Force per il concerto gratuito dalle 16.30. Ecco le informazioni utili per raggiungere il “palco verde”.

AUTO / MOTO / CAMPER

Sono state predisposte diverse aree parcheggio per auto e moto (per un totale di 1.800 posti disponibili), più 2 aree per i camper. Non sono previste prenotazioni on line di pass per auto / moto / camper.

AUTOBUS

È prevista un’area parcheggio per autobus accreditati dopo aver fatto richiesta all’indirizzo autobus@risorgimarche.it.

BICI

Nessun tipo di restrizione numerica per l’accesso diretto con le biciclette.

PERCORSO A PIEDI

Questa volta arriveremo fino al piccolo borgo medievale di Force, fra le tre vallate dell’Aso, del Tesino e del Tronto. Il varco si troverà posizionato non distante dal centro storico di Force, vicino alle previste aree parcheggio che avranno una capienza di circa 1.800 posti auto, e alle aree camper e tende presso i campi sportivi. Da questo punto il pubblico dovrà necessariamente proseguire a piedi o in bicicletta. Si accede all’area scelta per il concerto risalendo attraverso la strada asfaltata per i primi 3,7 chilometri fino al bivio per il piccolo borgo di Quinzano. Si continua su una strada sterrata per l’ultimo km verso Monte la Torre, fino a giungere neIl’area dove è previsto il concerto. Un percorso non impegnativo di 4,7 chilometri totali (distanza che può variare in base alla disponibilità dei parcheggi) che affronterà un dislivello di 180 metri e un tempo di percorrenza di circa un’ora. Lungo il percorso sono previsti due punti acqua, mentre a ridosso dell’area concerto ci sarà un punto ristoro. La felice posizione di questi luoghi, quasi equidistanti tra il mare ed i monti, potrà permettere la visione di paesaggi naturali suggestivi, tra montagne, boschi, vallate e con la vista che spazia fino al Mare Adriatico. Alla fine del concerto si terrà un Dopo Festival all’interno del centro storico di Force, a cura dello stesso Comune, nel quale sono previste degustazioni e vendita di prodotti enogastronomici del territorio.

DISABILI

La segnalazione di idoneità degli spazi avverrà sulla base dei sopralluoghi che verranno effettuati dalle autorità competenti, di concerto con la produzione. Per questi concerti le persone con disabilità motorie potranno raggiungere con i propri automezzi le aree di parcheggio predisposte, dopo aver acquisito le informazioni e il pass necessari attraverso la mail di seguito indicata (disabili.risorgimarche2018@gmail.com), entro le ore 12 del giorno precedente al concerto. Il pass è obbligatorio per gestire al meglio le varie e complesse questioni legate alla sicurezza e all’assistenza sanitaria anche a causa delle inconsuete modalità di fruizione degli eventi di RisorgiMarche. L’ultimo tratto da percorrere, pochi metri, è su prato o terreno sconnesso per cui è necessario essere attrezzati o accompagnati. Controllate la sezione concerti del sito www.risorgimarche.it e i social di RisorgiMarche per aggiornamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 27 oggi)