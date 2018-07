CASCIA – Primo test stagionale per il nuovo Ascoli targato mister Vivarini. all’Hotel La Reggia di Cascia, impegno contro l’Atletico Ascoli, squadra che milita nella Promozione marchigiana. Test a ritmi non elevati che ha permesso all’Ascoli di provare e mettere in pratica le prime indicazioni del mister che ha schierato nella prima frazione molti giovani e nel secondo tempo i più esperti. I bianconeri hanno poi vinto col punteggio di 16-0. Non hanno preso parte al test, Rosseti, Carpani, Bianchi ,Venditti, Florio, Castellano, Martinho e De Feo.

Buoni gli scambi in avanti con un gioco volto completamente all’attacco, ottimi i tagli delle due punte così come gli inserimenti delle mezz’ale a colpire a rimorchio.

Nel primo tempo terminato 3 a 0, gol di Santini al 20’, poi un bel tiro a giro di Tassi dalla destra al 26’ e infine Ventola al 31’ che si libera bene di Sosi ed infila in rete.

Nella ripresa l’Atletico Ascoli schiera moltissimi giovani mentre l’Ascoli schiera i più esperti, da Padella a Buzzegoli e i nuovi Beretta e Cavion, sono 13 i gol realizzati: tripletta di Ganz (5’ su rigore, 9’, 34’), cinque i gol siglati da Beretta (11’, 12’, 15’, 31’, 32’), doppiette per Cavion (14’ e 26’) e Addae (19’ e 24’), un gol per Tassi (38’) già a segno nel primo tempo.

ASCOLI primo tempo (3-5-2): Lanni; De Santis, Diop, Quaranta; Tassi, Paolini, Parlati, Valeau, Baldini; Santini, Ventola.

ASCOLI secondo tempo (3-5-2): Lanni; Padella, Brosco, Mengoni; Tassi, Addae, Buzzegoli, Cavion, Mignanelli; Beretta, Ganz.

