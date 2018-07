Per consentire delle prove di carico in corrispondenza del ponte denominato Rendina (pista ciclabile)

ASCOLI PICENO – Come disposto dall’Anas (ordinanza n. 281/2018) si informa che nella giornata del 26 luglio, dalle ore 7 alle ore 11, è prevista la chiusura delle rampe di accesso e uscita nella tratta “raccordo Monticelli – Marino del Tronto” per consentire delle prove di carico in corrispondenza del ponte denominato Rendina (pista ciclabile).

