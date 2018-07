Evento gratuito naturalmente come prevede il Festival di Neri Marcoré ideato per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016

ASCOLI PICENO – “Vi avevamo promesso delle sorprese e la prima è arrivata”.

Così gli organizzatori di “RisorgiMarche” hanno annunciato che domenica 29 luglio a Santa Maria in Pantano, nel territorio di Montegallo ci saranno Elio e Rocco Tanica. Concerto gratuito naturalmente come prevede il Festival di Neri Marcoré ideato per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

“A breve tutte le info su viabilità, percorsi, punti ristoro e Dopo Festival” aggiungono gli organizzatori.

