ASCOLI PICENO – Il sestiere di Sant’Emidio si è aggiudicato per la prima volta il torneo di calciotto “Memorial Umberto Fattori”. La formazione rossoverde, presso il Centro Sportivo Piceno, ha battuto in finale 3-2 Porta Romana, grazie alla doppietta di Travaglini e al gol di Menchini. Per i rossoblu a segno Fabio Mariotti e Lorenzo Agostini.

Terzo posto per Porta Maggiore che ha sconfitto 5-0 Porta Tufilla con le segnature di Stefano e Alessio Sermarini (2 reti per lui), di Lorenzo Marozzi e un autogol. La cucchiara d’oro è andata a Piazzarola battuta 4-2 da Porta Solestà. Il trofeo “Paolo Volponi” per il miglior portiere è stato assegnato a Jacopo De Vecchis, estremo difensore del sestiere di Sant’Emidio.

