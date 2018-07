Lo stand dell’istituto di credito distribuirà gratuitamente acqua a tutti coloro i quali cammineranno per tre chilometri e mezzo prima di raggiungere “RisorgiMarche”

ACQUAVIVA PICENA – La Banca del Piceno parteciperà attivamente come Partner Ufficiale del concerto che si svolgerà, il prossimo 28 luglio, in località Campi di Vetice a Montefortino, dove “Paolo Belli e Big Band” si esibiranno nell’ambito del programma di RisorgiMarche 2018.

Nel programma delle iniziative di RisorgiMarche, dal 1° luglio al 2 agosto, come noto sono stati inseriti numerosi concerti di grandi artisti italiani che vengono organizzati in scenari montani immersi nella natura, raggiungibili solo a piedi o in bicicletta.

Lo stand della Banca del Piceno distribuirà gratuitamente acqua a tutti coloro i quali cammineranno per ben tre chilometri e mezzo prima di raggiungere il luogo del concerto: inoltre, la Banda di Castignano, con trenta elementi diretti da Giuseppe Boccucci, dipendente della banca, accompagnerà in musica il deflusso dei partecipanti al concerto verso i parcheggi attigui al paese di Montefortino.

La Banca del Piceno parteciperà anche all’evento conclusivo del 2 agosto a San Giacomo, che vedrà la partecipazione dell’organizzatore e ideatore di RisorgiMarche Neri Marcorè insieme allo Gnu Quartet: anche in questo caso, i volontari della banca distribuiranno acqua e magliette personalizzate con il logo delle Bcc.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 17 volte, 17 oggi)