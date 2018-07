La commedia di Pierre Chesnot debutterà il 5, 6 e 7 agosto in anteprima nazionale al 52° Festival di Borgio Verezzi. Lo spettacolo in questi giorni è in allestimento presso il teatro Ventidio Basso

ASCOLI PICENO – “Alle 5 da me”, è il titolo dello spettacolo prodotto alla Synergie Teatrali presentato questa mattina, 27 luglio, nella sala De Carolis e Ferri.

La commedia di Pierre Chesnot, con le musiche della Banda Osiris e la traduzione di Giulia Serafini, debutterà il 5, 6 e 7 agosto in anteprima nazionale al 52° Festival di Borgio Verezzi, in provincia di Savona. Lo spettacolo in questi giorni è in allestimento presso il teatro Ventidio Basso.

Hanno partecipato alla conferenza stampa il Sindaco Guido Castelli, gli attori Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, il regista Stefano Artissunch, la produttrice di Synergie Teatrali Danila Celani, lo scenografo Matteo Soltanto e il costumista Marco Nateri.

