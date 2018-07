ASCOLI PICENO – Week-end pieno di attività per la SASSA ROLL-BAR, storica azienda ascolana che dal 1971 progetta e realizza gabbie di sicurezza per auto da competizione, con numerose vetture impegnate sui campi di gara sicure e performanti grazie all’installazione dei propri roll-bar nel loro interno. Mini Clubman, Seat Leon, Alfa Romeo Giulietta sono solo alcune delle auto che prenderanno il via al Trofeo Super Cup in programma all’Autodromo d’Imola in contemporanea all’ACI Racing Weekend.

A Magione Autodromo dell’Umbria riparte il Bmw 318 Racing Series trofeo monomarca che si corre con le possenti BMW 318 E46 tutte equipaggiate con accessori di sicurezza forniti Maxi Car Racing che ha affidato alla Sassa roll-bar lo sviluppo e la realizzazione del roll-bar specifico per queste auto.

La professionalità dell’azienda ascolana è riconosciuta anche nel settore fuoristrada. Al Ravenna International Off Road Circuit va in scena il Campionato Europeo e Italiano Autocross dove la Sassa roll-bar è onorata di partecipare grazie alla collaborazione con l’eclettico e pluripremiato pilota Trincossi Giovanni.

Per gli appassionati di rally vi aspettiamo al Milano Rally Show con prove speciali che si svolgeranno tra il Park Experience Arexpo, a LA PISTA di Arese, limitrofa a IL CENTRO, ed al Velodromo Vigorelli, Area City Life.

Insomma ancora pieni di emozione per la presentazione della Fiat Tipo della Tecnodom che parteciperà al prossimo campionato TCR International. Il direttore commerciale Gianluca Corradetti commenta così: “Ci apprestiamo a vivere questo eccitante fine settimana di gare con passione e professionalità grati ai numerosi clienti che vivono la loro passione sicuri di avere al fianco il miglior “costruttore di sicurezza” del motorsport.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 4 volte, 4 oggi)