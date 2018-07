Il 28 luglio la kermesse approda nel Maceratese con Paolo Belli e la sua band ma il 29 tornerà nel Piceno, tra Montegallo e Montemonaco per il concerto, a sorpresa, di Elio e Rocco Tanica

FORCE – Temperatura alta e fatica passo dopo passo verso il “palco verde”.

Ma ciò non ha fermato molte persone dirette a Force, sul Monte La Torre, per il concerto di Andrea Mirò in programma il 27 luglio. “RisorgiMarche”, quindi, continua a riscuotere un buon successo di pubblico.

A fare gli onori di casa l’onnipresente Neri Marcorè, ideatore del Festival per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

La cantante, subito dopo, ha iniziato l’esibizione e ha deliziato la platea presente che si è stesa sul prato per godere meglio delle note e del panorama mozzafiato.

Il 28 luglio il Festival approda nel Maceratese con Paolo Belli e la sua band ma il 29 tornerà nel Piceno, tra Montegallo e Montemonaco per il concerto, a sorpresa, di Elio e Rocco Tanica.

