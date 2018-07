ASCOLI PICENO – A tre anni dalla scomparsa dell’ Avvocatessa Giuseppina Liala Ponzo, ascolana d’adozione, molto conosciuta e stimata in città, i familiari hanno voluto organizzare in suo ricordo un Memorial di calcio a 11 misto di beneficenza, una serata di sport che prevede la presenza di amici e parenti in campo insieme alla formazione dei Giornalisti delle Marche e alcuni Avvocati di Ascoli Piceno.

Il memorial “Per Giusy”,si è svolto presso il Campo parrocchiale Santa Maria, a Piattoni-villa Sant’antonio (AP), il 27 luglio dalle 20, a precedere il match,la benedizione iniziale di Don Luigi Nardi della Parrocchia di “Santa Maria”. In concomitanza sono stati raccolti fondi di beneficienza per lo IOM Ascoli Piceno Onlus, Istituto Oncologico Marchigiano. Il premio simbolico della vittoria è andato alla squadra Giusy Family& Friends che hanno superato la squadra Giornalisti&Friends per 4 reti a 3.

I familiari ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e Don Luigi Nardi per la concessione dell’impianto sportivo: “A ormai tre anni dalla tragica scomparsa nel suo mare, in Salento, il 26 giugno 2015, vogliamo ricordare insieme ad amici e parenti la nostra cara Giusy, che rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta, abbiamo deciso di organizzare una serata di sport in suo ricordo, insieme ad amici, parenti e colleghi. In concomitanza abbiamo deciso di aiutare chi tutti i giorni aiuta chi ha bisogno per questo motivo sono stati raccolti fondi di beneficenza per l’Istituto Oncologico marchigiano. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e diamo appuntamento al prossimo anno. Per ricordare insieme una grande persona che amava lo sport.”