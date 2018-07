La B Italia infatti sconfigge in finale i padroni di casa del Co Down 1-0 e si aggiudica il prestigioso torneo internazionale Supercupni per la categoria under 17

Il cielo d’Irlanda (del Nord) si tinge d’azzurro. La B Italia infatti sconfigge in finale i padroni di casa del Co Down 1-0 e si aggiudica il prestigioso torneo internazionale Supercupni per la categoria under 17. Un cammino impeccabile per i ragazzi di mister Piscedda, costruito vincendo tutte le gare in un torneo che vedeva tra le partecipanti squadre del calibro del Go Audax o del Newcastle, che permette di bissare il successo nella Lazio Cup ottenuto 2 mesi fa.

A Showgrounds di Ballymena, a decidere il match sono stati il bianconero Buonavoglia, al 4° centro nella rassegna, bravo a battere il portiere avversario con un tiro a giro da dentro l’area di rigore al 17′ del primo tempo, e Bingo, autore di un eurogol con un tiro dai 30 metri, a 10 dalla fine.

B Italia (4-3-3): La Rosa, Cerretti, Giordano, Petri, Magri, Volpato, Cella, Ruggiero, Buonavoglia, Bariol, Iannone. A Disp. Luna, Raccuglia, Bingo, Agbugui, Tringali, Passeri. All. Massimo Piscedda.​

