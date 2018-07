OFFIDA – In occasione dei concerti de La Rua del 29 luglio e di Fiorella Mannoia il 10 agosto, dalle 20 a fine evento è vietata nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali in sede fissa ed attività artigianali la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio.

Inoltre, negli stessi giorni, è vietato il possesso e la detenzione di bottiglie o altro contenitore in vetro e di lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Offida. Provvedimenti emessi per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 32 volte, 32 oggi)