ASCOLI CALCIO – “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Tomasz Kupisz fino al 30 giugno 2020″.

Così la società bianconera commenta l’arrivo del giocatore. L’esterno polacco, classe ’90, va a rinforzare lo scacchiere di Mister Vivarini con la sua esperienza di oltre 130 presenze in Serie B fra Campionato e Coppa con le maglie di Cittadella, Brescia, Novara e Cesena, club nei quali ha messo a segno 15 gol e 17 assist (4 reti e altrettanti assist solo nell’ultima stagione in Romagna). Ha debuttato in massima serie con il Chievo Verona nella stagione 2013/14 e in precedenza ha fatto parte di tutte le categorie della Nazionale polacca fino a debuttare nel 2010 con la Nazionale maggiore nel match amichevole con la Bosnia Erzegovina.

Al neo bianconero, già da qualche giorno nel ritiro di Cascia, il “benvenuto dell’Ascoli Calcio e l’augurio di una proficua stagione sportiva”.

Prima del test di allenamento con la Sangiustese il Direttore Sportivo Tesoro ha fatto il punto della situazione sulla rosa bianconera a venti giorni dalla chiusura del calciomercato: “E’ un momento di stallo per noi e per il mercato in generale, che sta subendo una fase di rallentamento a causa della poca chiarezza sui ripescaggi. Per quanto ci riguarda dobbiamo occuparci delle uscite prima che delle entrate. Buzzegoli? Non è detto che parta, ci sono state più speculazioni giornalistiche che altro. Essendoci insediati in ritardo abbaimo messo tutti i giocatori sul mercato per poter vedere che mercato avevano. Tanti hanno offerte, ma chi ha mercato in C vuole la B e chi ha richieste in B vuole la A, quindi ognuno dovrà chiarirsi le idee su quanto fare”.