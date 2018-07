Il centrocampista nella scorsa stagione si è dimostrato tra i migliori in rosa con prestazioni di qualità e ha lasciato un buon ricordo

ASCOLI PICENO – Cristiano Ronaldo chi?

Ripetiamo il simpatico scherzetto per celebrare un altro ex dell’Ascoli Calcio che si sta facendo ben valere con la Juventus, impegnata nell’International Champions Cup in America.

Dopo la doppietta di Andrea Favilli contro il Bayern Monaco, arriva il 28 luglio l’eurogol di Luca Clemenza contro il Benfica. Partita terminata in parità e vinta ai rigori della Vecchia Signora.

Il centrocampista nella scorsa stagione si è dimostrato tra i migliori in rosa con prestazioni di qualità e ha lasciato un buon ricordo fra i supporter ascolani.

Ieri il gran gol in una vetrina importante con gli applausi convinti di mister Massimiliano Allegri e dei suoi compagni di squadra, molti dal nome importante.

Probabilmente Clemenza verrà girato in prestito in qualche altra squadra ma intanto da ieri è salita la considerazione e valutazione nei suoi confronti.

