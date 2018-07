CASCIA – Altro test positivo per l’Ascoli Calcio che di fronte a circa 300 tifosi , nel pomeriggio del 28 luglio, ha affrontato la Sangiustese, formazione militante nel campionato di Serie D, 7-0 il risultato finale in favore dei bianconeri. Doppietta per Tassi, in rete anche Buzzegoli, Beretta e Martinho.

ASCOLI pt (3-5-2): Lanni; Padella, Brosco, Mengoni; Baldini, Addae, Buzzegoli, Cavion, Mignanelli; Beretta, Ganz. All. Vivarini.

SANGIUSTESE pt: Chiodini, Kamara, De Reggi, Patrizi, Camillucci, Baraboglia, Boutlata, Yattara, Cheddira, Herrera, Bouaka. All: Senigagliesi.

ASCOLI st (3-5-2): Lanni (Venditti); De Santis, Padella (Diop), Quaranta; Kupisz, Parlati, Buzzegoli (Castellano), Cavion (Martinho), Valeau; Tassi, Beretta (Ventola). All. Vivarini.

SANGIUSTESE st: Carnevali, Marcantoni, Calamita, Armellini, Perfetti, Khailoti, Pezzotti, Argento, Ezzaitouni, Laringe, Santagata. All: Senigagliesi

RETI: 6’ pt Buzzegoli, 9’ pt Ganz, 38’ pt e 1’ st Beretta, 33’ st e 44’ st Tassi, 39’ st Martinho rig.

Al termine del test di allenamento con la Sangiustese l’attaccante Giacomo Beretta ha parlato agli organi di informazione della trattativa che lo ha riportato all’Ascoli dopo l’esordio in B a 19 anni proprio con la maglia bianconera: “C’erano altre squadre interessate a me, ma appena mi hanno fatto il nome dell’Ascoli ho accettato subito, avevo buonissimi ricordi di Ascoli e voglio fare molto bene qui. Sono più maturo di quando sono arrivato a 19 anni, sono reduce da una prima parte di stagione positiva al Foggia, in cui ho realizzato 7 gol, mentre nella seconda parte ho avuto qualche problema e non ho avuto la possibilità di esprimermi, ma ho voglia di ricominciare e soprattutto di fare bene. Qui ho trovato un bellissimo gruppo, stiamo lavorando con grande intensità. Obiettivo personale ? Arrivare in doppia cifra, sono un attaccante completo, ma l’importante è mettersi a disposizione di squadra e Mister.”

“L’intesa con Ganz ? Giocavamo insieme nelle giovanili del Milan e con lui mi sono sempre trovato bene, stiamo perfezionando i movimenti che ci chiede il Mister. L’importante è buttarla dentro, la settimana prossima inizieranno le gare che contano. L’’obiettivo di ogni squadra è arrivare prima possibile a 50 punti. Io sto vedendo un buon Ascoli .”

