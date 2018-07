SANTA MARIA IN PANTANO – Una giornata da ricordare per Santa Maria in Pantano, tra Montegallo e Montemonaco, quella del 29 luglio.

In occasione di “RisorgiMarche”, Festival ideato da Neri Marcorė per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016, il Piceno ha ospitato una coppia molto gradita.

Parliamo di Elio e Rocco Tanica, storici membri della band Elio e le Storie Tese, protagonisti assoluti della tappa odierna.

Tantissime persone, nonostante il caldo torrido, hanno raggiunto il “palco verde” e si sono fatte cullare dai brani dei due artisti e, inoltre, non sono mancate le risate.

Un pomeriggio gioioso, musicale e divertente con la presenza immancabile di Neri Marcorė.

Dopo il concerto, DopoFestival a Montegallo e Montemonaco per dare possibilità ai visitatori di comperare prodotti enogastronomici e artigianali del territorio.

