ASCOLI PICENO – Scopri Ascoli con la guida, organizzata dalle guide turistiche dell’Associazione Marche V Regio, continua per tutto il mese di agosto. Ogni giovedì alle 21 parte “Ascoli by night“.

“I tesori d’arte insieme all’accoglienza, all’esperienza e alla preparazione delle Guide turistiche,- spiegano gli organizzatori – sono gli elementi vincenti per una visita indimenticabile alla nostra città. Le visite guidate partiranno dal Centro Turistico di Piazza Arringo di Ascoli tutti i giorni nel mese di agosto. Inoltre, in agosto, ogni giovedì alle 21 partirà un tour speciale “Ascoli by night” per scoprire il fascino della città di notte.”

Gli orario delle visite guidate partono dalla mattina alle ore 10.30, pomeriggio ore 15.30 e “Ascoli by night” alle ore 21.

Per le informazioni e prenotazioni si può contattare l’Ufficio Turistico allo 0736/298334, Associazione Guide Marche V regio al 347/6590764 o visitare www.ascolitourguide.it e scrivere a scopriascoli@gmail.com.

“Il percorso di due ore circa si snoderà tra le due principali piazze cittadine, da Piazza Arringo a Piazza del Popolo. Il tour large proseguirà attraverso il quartiere medievale fino al Ponte romano.

Due appuntamenti speciali, il 4 e il 18 agosto, con il tour “Scopri Ascoli con la guida” sarà possibile visitare il Teatro Ventidio Basso dalle ore 10 alle 12.30; il biglietto sarà reperibile presso il Punto informazioni turistiche a Piazza Arringo, con l’ingresso a 2 euro.

Il Tour, guidato da professionisti abilitati, è l’occasione per scoprire e conoscere la storia e la bellezza della città, con la possibilità di farsi trascinare dagli scorci suggestivi illuminati dalla notte.

