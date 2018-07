ASCOLI PICENO – Iniziati, nella mattinata del 30 luglio, i lavori per nuova rotatoria tra via Piceno Aprutina e via dell’Aspo all’altezza del centro commerciale Battente ad Ascoli.

Operai sul posto per le riqualificazioni previste.

