ASCOLI PICENO – Sarà la Viterbese l’avversario dell’Ascoli Calcio nel secondo turno della Coppa Italia 2018/19. I laziali il 29 luglio hanno battuto 1-0 (gol di Palermo al 59’) il Rende all’“Enrico Rocchi” di Viterbo nel primo turno della competizione aggiudicandosi così il passaggio al match successivo coi bianconeri, in programma con ogni probabilità sabato 4 agosto alle ore 18 al “Cino e Lillo Del Duca”.

I due club sono in attesa di ricevere l’ok della Lega per anticipare il turno, inizialmente in programma il 5 agosto, a sabato prossimo, ovvero il 4. Il 5 è Sant’Emidio e c’è la Quintana.

Chi vince pesca la Sampdoria. Il tecnico della Viterbese, Giovanni Lopez, a Tusciaweb.eu afferma: “Noi lavoriamo in questo senso – conferma l’allenatore – con l’Ascoli vogliamo fare bene, magari passiamo il turno. Ci proveremo tra le difficoltà di rito perché abbiamo avuto alcuni problemi fisici con alcuni giocatori. La partita di sabato? Dopo quindici giorni torno a casa, l’Ascoli non lo conosco ma lo studierò in maniera approfondita. Spregiudicati no ma ce la giocheremo. Quello di oggi è stato un buon inizio”.

