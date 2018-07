ASCOLI PICENO – Venerdì 3 agosto alle ore 17.30, presso il Museo archeologico statale sito in Piazza Arringo ad Ascoli, si terrà l’esposizione fotografica “Une belle vie, une belle mort” e la presentazione dell’omonimo libro a cura dell’autore e fotografo Riccardo Bononi.

L’Associazione Culturale LaPilla promuove, in collaborazione con il Museo archeologico statale e il Comune di Ascoli Piceno, la mostra che resterà aperta al pubblico fino al 3 settembre 2018.

Mostra e libro sono output di un progetto di ricerca realizzato in Madagascar da partire dal 2006 dal fotografo Riccardo Bononi e da un comitato scientifico composto da docenti dell’Università degli Studi di Padova. Il campo principale d’azione è stata la tanatologia culturale, in particolare riguardo al peculiare rapporto che il popolo malgascio intrattiene con la morte, non segnato dalla presenza di taboo e mai percepita in termini antitetici rispetto alla vita.

I Malgasci considerano la morte come una semplice tappa dello sviluppo umano, simile al normale passaggio tra due differenti età della vita. Nella morte, mai considerata come “una fine”, le funzioni dell’essere umano sono ridotte, ma l’immobilità del cadavere rappresenta solo un’impossibilità fisica di muoversi, non l’assenza del bisogno di movimento e di compagnia, che invece continuano ad essere ben presenti: anche un neonato non sa parlare, non può camminare o mangiare da solo, ma questo non significa che non sia vivo.

Questa peculiare convinzione in Madagascar è molto più che simbolica: i morti vengono riesumati regolarmente dalle tombe, portati nelle case con loro si mangia, parla, si balla, si ride, li si aggiorna su quello che è successo al villaggio dopo la propria dipartita, a loro vengono presentati i nipoti che non hanno potuto conoscerli in vita.

Nel corso degli anni la ricerca si è spostata verso tematiche sociali collegate, soprattutto in campo sanitario, grazie alle collaborazioni con International Red Cross, Organizzazione Mondiale della Sanità, Institut Pasteur, Ministero della Sanità del Madagascar.

LaPilla organizza , inoltre, in collaborazione con l’autore il workshop Reportage e Fotogiornalismo che si svolgerà ad Ascoli Piceno presso la Bottega del Terzo Settore, il 20 e 21 ottobre 2018.

Riccardo Bononi, laureato in due distinte branche delle scienze sociali, psicologia e antropologia, dal 2010 è ricercatore e docente di Antropologia Visuale presso l’Istituto Ricerca e Formazione nelle Scienze Sociali di Padova.

Il progetto in Madagascar ha recentemente vinto il “Premio Fotografia Etica” al Festival della Fotografia Etica di Lodi, riconoscimento è riservato agli autori impegnati in progetti fotografici dedicati al tema dell’Etica e che, attraverso il loro sguardo fotografico, sono stati in grado di mettere in luce con professionalità e sensibilità aspetti di grande umanità della società in cui viviamo. Nella sua visione, la fotografia documentaria e molto di più di un semplice strumento di descrizione della realtà: è la base per un linguaggio universale, un ponte tra popoli e luoghi diversi capace di superare i confini invisibili tra culture.

