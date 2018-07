OFFIDA – Le Marche del vino si danno appuntamento a Offida che, dall’8 al 10 agosto, ospiterà la manifestazione “In Vino Veritas”.

L’iniziativa intende valorizzare le eccellenze del territorio regionale, in particolare la viticoltura e l’enologia che costituiscono un settore economico strategico dell’economia locale. L’evento, alla sua prima edizione, è promosso dall’amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione. Vede la collaborazione dei due consorzi delle Marche: Istituto marchigiano tutela vini, Consorzio tutela vini piceni.

Rappresenterà anche un’occasione per valorizzare ulteriormente la ricorrenza del 50° anno delle doc Verdicchio dei Castelli di Jesi e Rosso Piceno. La collaborazione dei due Consorzi marchigiani conferisce alla “tre giorni” una rilevanza regionale, ospitando Offida la sede dell’Enoteca regionale, del Consorzio di tutela dei vini piceni, e dando il nome all’omonima docg.

Offida aderisce anche all’Associazione nazionale Città del vino, promotrice dell’evento “Calici di Stelle”, che coincide con le date di “Marche in Vino Veritas”, presentato oggi 30 luglio, in Regione ad Ancona, nel corso di una conferenza stampa, con la partecipazione della vice presidente Anna Casini.

“Il vino è la locomotiva delle produzioni agricole marchigiane e l’evento di Offida offre l’occasione per fare il punto sulle prospettive del settore – ha detto la vice presidente – Il paese si è specializzato, in questi anni nell’enogastronomia e rappresenta lo scenario ideale per una manifestazione come questa”. Casini ha anticipato che a “settembre uscirà il bando della Regione sulla promozione, con una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro. Rappresenterà lo strumento per imprimere un ulteriore impulso alla crescita del comparto. Attraverso le opportunità offerte dal Programma di sviluppo rurale, puntiamo con decisione sulla qualità e l’eccellenza”.

Il sindaco Valerio Lucciarini ha spiegato che la manifestazione è stata ideata perché “riteniamo il vino un prodotto caratterizzante la nostra economia e protagonista del territorio regionale. Garantiremo tre giorni di giusta e adeguata promozione alla produzione agricola regionale per eccellenza. Offida, uno dei borghi più belli d’Italia, è una vetrina ideale perché ospita l’enoteca regionale e dispone di uno sviluppo urbanistico architettonico che valorizza gli eventi di alto livello”.

Il direttore del Consorzio tutela vini piceni, Armando Falcioni, ha rimarcato l’importanza della Regione nell’attività dei Consorzi, mentre Alberto Mazzoni (Istituto marchigiano tutela vini) ha parlato delle Marche come di “una regione unica del vino, unita per vincere la sfida della globalizzazione con l’eccellenza delle proprie produzioni”.

L’assessore comunale all’Agricoltura, Roberto D’Angelo, ha sintetizzato le “chiavi di lettura” dell’evento: banchi di assaggio e vendita vino, musica live, laboratori di degustazione, food, visite turistiche, arte, cene a tema.

