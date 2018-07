CASCIA – Il proprietario dell’Ascoli Calcio e numero uno di Bricofer, Massimo Pulcinelli, ha visitato quest’oggi la squadra bianconera nel ritiro di Cascia, dove ha trascorso una giornata con squadra e staff tecnico.

“Resterò qui una giornata con i ragazzi per stare vicino al gruppo ed allo staff – le parole del Patron – Essere presenti è molto importante così come essere un team affiatato e unito, sono aspetti fondamentali per vincere insieme”.

“Farò del mio meglio per essere il più possibile presente – ha dichiarato Pulcinelli – e sabato farò di tutto per tornare in tempo ed assistere alla partita anche se so già che i collegamenti dalla Sardegna sono complicati”

“Avremo di fronte la Viterbese, avversario rispettabilissimo, ma siamo tutti intenzionati a celebrare un battesimo positivo per il nuovo Ascoli Calcio. Oggi ho assistito all’allenamento e ho avuto sensazioni molto positive, vedo un gruppo molto motivato e che si sta amalgamando”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 35 volte, 8 oggi)