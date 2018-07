ASCOLI PICENO – Serata evento, nei giorni scorsi, della Cna di Ascoli Piceno per presentare gli ori delle dame della Quintana 2018.

Al “mò mò” di via Cairoli, con l’accompagnamento della musica di Lito Fontana e del suo trombone, sono stati assegnati i gioielli alle dame dei vari sestieri.

“Promozione del territorio, del turismo e del saper fare artigiano”, ha detto Luigi Passaretti, presidente della Cna di Ascoli. Parole a cui hanno fatto eco quelle del presidente della Camera di Commercio Picena, Gino Sabatini: “Sosteniamo con forza azioni come quelle della Cna che coniugano valorizzazione dell’artigianato con il rafforzamento dell’attrattività turistica”.

E non solo, per rendere ancora più incisiva l’azione di promozione, la Cna ha registrato in Camera di commercio un marchio ad hoc per l’azione degli orafi Cna.

“Da nove anni – precisa Francesco Balloni, direttore generale della Cna di Ascoli – i nostri orafi lavorano per ornare le dame della Quintana con un’azione di ricerca storica di iconografie e di materiali usati all’epoca. Il Marchio appena registrato sarà un elemento in più per promuovere questo grande saper fare”.

Nei dettagli del lavoro della Cna, che ha ricevuto il plauso di Massimo Massetti, presidente del Consiglio degli anziani della Quintana, è poi intervenuta Barbara Tomassini, presidente regionale di Cna Artistico: “Come ogni anno ospitiamo, oltre agli orafi del nostro territorio, anche altri maestri artigiani del sistema Cna. Quest’anno, insieme ai nostri, Donatella Fogante, artista della Cna di Macerata. Mentre come sistema reginale Cna stiamo promuovendo in tutta regione il cortometraggio “Sui binari del Tempo”.

Video realizzato con il supporto degli studenti del liceo artistico Licini di Ascoli e che parla di Quintana, di territorio, delle sue recenti e gravi ferite ma soprattutto della grande voglia di andare avanti”.

La serata si è conclusa con la consegna ufficiale, coordinata dal costumista della Quintana, il maestro Paolo Lazzarotti, dei gioielli ai sestieri. La squadra degli orafi Cna impegnata in questa edizione 2018 della Quintana è composta da: Giuseppe Coccia, Pietro Angelini, Donatella Fogante, Davide De Iulis, Marilina Gasparrini.

