Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul luogo il personale sanitario del 118 per le cure mediche, il ferito è stato portato al Pronto Soccorso

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Incidente nella serata del 31 luglio sulla Superstrada.

Poco dopo le 20 una moto è caduta, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di San Benedetto, sull’Ascoli-Mare direzione Riviera poco prima dell’uscita di Monsampolo del Tronto. Dalle prime indiscrezioni un sinistro comunque autonomo.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul luogo il personale sanitario del 118 per le cure mediche, il ferito è stato portato successivamente in ospedale.

Rallentata la circolazione a causa degli interventi, poco dopo la circolazione è tornata alla normalità.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 254 volte, 29 oggi)