OFFIDA – Il sindaco di Offida, Valerio Lucciarini, ha proclamato il “Lutto Cittadino” per il giorno giovedì 2 agosto in concomitanza dei funerali del Maestro della banda cittadina, Ciro Ciabattoni, previsti nella Chiesa dei Padri Cappuccini di Offida alle 10, in segno di cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa.

“Il primo cittadino ha ordinato l’esposizione sul Palazzo Municipale delle bandiere a mezz’asta o abbrunate e invita la sospensione di ogni attività, in concomitanza della cerimonia funebre programmata dalle ore 10 alle ore 11.30 del predetto giorno e di ogni manifestazione pubblica eventualmente prevista per l’intera giornata” si legge in una nota diramata dal municipio offidano.

Lucciarini, inoltre, invita tutti i cittadini e le organizzazioni sociali, culturali e produttive del paese ad esprimere in forma libera, il dolore e l’abbraccio dell’intero Comune per i familiari colpiti dalla tragica scomparsa.

