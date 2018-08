ASCOLI PICENO – “Il Comune si è già dotato di un sistema di videosorveglianza di ultima generazione che consente un efficace deterrenza delle criminalità e della devianza”. Così il sindaco di Ascoli, Guido Castelli, in una nota.

Nel consiglio comunale di ieri, 31 luglio, sono stati stanziati ulteriori 50 mila euro per potenziare ulteriormente la rete della video sorveglianza. Si partirà da Monticelli, ed in particolare da via degli Iris, dove l’esigenza di monitorare le pedonali in prossimità dell’ospedale e del Sert impone l’allestimento di un sistema di controllo diffuso e tecnologicamente avanzato.

Nella giornata del 2 agosto si terrà una riunione dedicata proprio all’approvazione del progetto di Monticelli cui si aggiungeranno anche alcuni estendimenti della rete (Corso Vittorio Emanuele, via D’Ancaria, P.za Ventidio Basso, Anfiteatro Romano, P.za Immacolata e l’ampliamento della parte posteriore Chiostro San Francesco).

“Una città moderna deve mettere al primo posto la sicurezza” afferma Guido Castelli.

