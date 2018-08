Alla fine applausi per tutti ed è già conto alla rovescia per l’ultimo appuntamento previsto il 2 agosto a San Giacomo tra Ascoli e Valle Castellana

PIAN DELLA CUNA DI FEMATRE – E’ andato in scena, nel pomeriggio del primo agosto, il penultimo atto dell’edizione 2018 del Festival ideato da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici.

Nonostante il caldo torrido, molte le persone che sono accorse a Pian della Cuna di Fematre in un’area isolata dal paesaggio particolarmente ricco di fiori e fauna, tra i Comuni di Visso e Monte Cavallo, per il concerto gratuito di Toquinho in occasione di “RisorgiMarche”.

Presente Neri Marcorè che insieme ai presenti si è fatto deliziare dalla musica e dalle melodie suonate dall’artista brasiliano.

Alla fine applausi per tutti ed è già conto alla rovescia per l’ultimo appuntamento previsto il 2 agosto a San Giacomo tra Ascoli e Valle Castellana.

Protagonista sarà lo stesso Neri Marcorè insieme a Gnu Quartet. Uno spettacolo da non perdere come il DopoFestival ad Ascoli Piceno a fine esibizione.

