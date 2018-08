Un uomo portato all’ospedale “Torrette” di Ancona per ulteriori cure mediche da parte dei sanitari. Forze dell’Ordine sul posto per i rilievi

FERMO – Brutto scontro nella mattinata del 2 agosto.

A Fermo, sulla Valdete, impatto fra furgone e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine intervenute per i rilievi.

Il conducente del ciclomotore ha riportato ferite più serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita per fortuna, e dopo essere stato soccorso inizialmente dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza, è stato portato al “Torrette” di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti.

Rallentamenti a causa dei vari interventi di soccorso.

