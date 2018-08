Un fine settimana intenso per la band ascolana, impegnata tutta l’estate in vari eventi del territorio marchigiano nonché abruzzese

ASCOLI PICENO – Inizia questa sera, 2 agosto il weekend musicale che apre il torrido mese di agosto per i Distretto 13: stasera, a partire dalle 21.30, la band sarà in scena nel centro storico di Controguerra sul palco della 33° edizione della celebre Sagra Enogastronomica.

Le vie e le piazzette del bellissimo centro abruzzese costituiranno uno scenario unico ed irripetibile, una bellezza mozzafiato che guiderà gli ospiti in un percorso naturale di degustazioni enologiche e gastronomiche mentre Piazza Garibaldi si trasformerà nel fulcro della festa con il concerto dei Distretto 13.

A fine serata la band, come d’altronde in quasi tutti i weekend di questa fortunata estate, non farà quasi neanche in tempo a smontare gli strumenti da Controguerra che sarà già ora di montarli di nuovo ad Ascoli Piceno: venerdì 3 agosto la ciurma rock più divertente del circondario approderà alla Taverna del Sestiere di Porta Tufilla. Nell’ambito delle attività corollarie alla Giostra della Quintana, la “taverna” costituisce il punto di aggregazione naturale per tutti i “Quintanari”: ogni sera si sta insieme, si fanno pronostici, si discute del corteo, delle coreografie e soprattutto si fa festa. La partecipazione è libera ed aperta a tutti: ovviamente i cittadini ascolani ed i turisti sono invitati a prenderne parte per entrare a pieno nel clima della Quintana e trascorrere una serata allegra e divertente con la musica dal vivo dei D13.

Sabato 4 agosto la band sarà in scena al “Bar dei Giardini” di Acquasanta Terme. Si tratterà di un esordio in quanto la band si esibirà per la prima volta nel locale acquasantano che – nel corso degli ultimi anni – ha avuto il merito di essersi trasformato in un punto di riferimento per la musica “live”. Al “Bar dei Giardini” è sempre festa: la location offre spazio e la possibilità di trascorrere piacevoli serate estive con ottimo cibo, birre e gelati fino a notte fonda.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 44 volte, 44 oggi)