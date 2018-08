Sulla montagna che circonda la città di travertino di Ascoli Piceno, immersi nella meraviglia dei boschi e dei prati della terra appenninica, rivive per due giorni l’incanto e la magia di un mondo fatato fatto di Cavalieri, Fate, Gnomi e Folletti

ASCOLI PICENO – Sabato 25 e domenica 26 agosto presso il Pianoro di Colle San Marco ad Ascoli Piceno si svolgerà la terza edizione di Sibyllarium, una grande festa ispirata alle leggende della Sibilla.

Sulla montagna che circonda la città di travertino di Ascoli Piceno, immersi nella meraviglia dei boschi e dei prati della terra appenninica, rivive per due giorni l’incanto e la magia di un mondo fatato fatto di Cavalieri, Fate, Gnomi e Folletti.

Organizzata dalla Compagnia dei Folli, Sibyllarium è la festa di fine estate per famiglie e bambini. Immersi nel sogno, nella fantasia, tra divertimento e giochi all’aria aperta, Sibyllarium vuole offrire al pubblico una modalità di intrattenimento che si coniughi con il rispetto per la natura, il bosco e i suoi abitanti.

Sarà possibile assistere a concerti, spettacoli, animazioni, partecipare a giochi, visitare mostre ed esposizioni di rettili, insetti e osservare le splendide creature del Giardino delle Farfalle. Alle prime ore del buio ci si addentrerà nel bosco per partecipare allo spettacolo notturno muniti di lucine e lanterne e sarà possibile scrutare il cielo aiutati da un astronomo.

Ospiti internazionali, teatranti e danzatori, musici e cantori: tutto il giorno sarà animato da spettacoli e intrattenimento che ci faranno immergere nel mistero della Sibilla e scoprire il mondo magico del bosco.

Regola fondamentale per partecipare a Sibyllarium: il rispetto per la natura! Ogni partecipante sarà invitato a seguire il decalogo della Sibilla e del Cavaliere, un vero e proprio elenco di regole che i visitatori saranno pregati di seguire per godere della bellezza del luogo e dei suoi abitanti.

Per vivere al meglio Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un maglioncino o una giacca impermeabile per la sera quando l’aria sarà più fresca, e un copricapo per ripararsi dal sole durante il giorno.

Saranno allestiti punti ristoro ed un bar, ci sarà anche una zona pic-nic e zone d’ombra dove riposare.

Gli sponsor istituzionali che sostengono Sibyllarium 2018 sono: Mibact Ministero per i Beni Culturali e del Turismo – Regione Marche – Provincia di Ascoli Piceno – Comune di Ascoli Piceno – Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Inoltre Sibyllarium può contare sul sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Ascoli Reti Gas.

I biglietti per Sibyllarium sono già in vendita presso il PalaFolli Teatro (0736-352211) e on-line sul sito www.sibyllarium.it sono presenti alcune offerte promozionali per gruppi famiglia.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 29 volte, 29 oggi)