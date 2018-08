FERMO – Operazione delle Forze dell’Ordine.

Nei giorni scorsi, su ordine della Questura di Fermo, sono stati intensificati i controlli sul territorio Fermano data l’affluenza di persone dovuta all’arrivo dei turisti.

Il personale della Polizia di Fermo, insieme al Nucleo Prevenzione Crimine di Pescara ha identificato sull’intera costa 61 persone (15 stranieri) e ispezionate 24 auto.

Nella tarda serata del primo agosto un 50enne italiano è stato portato in carcere a Fermo in merito ad un ordine di carcerazione per reati.

