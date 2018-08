SPINETOLI – L’Ospedale Unico del Piceno si farà a Pagliare del Tronto. O almeno questi sono i programmi dopo che l’ultimo ostacolo, il voto dei sindaci di tutta la Provincia, è stato superato con 17 voti a favore sull’indicazione del luogo nel terreno fra i comuni di Colli del Tronto e Spinetoli, in località Pagliare.

OSPEDALE A PAGLIARE, LUCIANI ESULTA. Non sta nella pelle il Sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani che si rende conto dell’opportunità che potrebbe significare la costruzione di un polo sanitario così grande (sarebbe riferimento per oltre 300 mila persone) nel territorio del suo Comune. “Spinetoli avrà sicuramente dei benefici maggiori dalla costruzione di questo nuovo ospedale, penso innanzitutto alla valorizzazione del patrimonio pubblico e privato” ci dice il primo cittadino che però guarda anche a tutto il territorio limitrofo.

“SPINTA PER TUTTA LA VALLATA DEL TRONTO”. “Questa decisione può portare a una spinta nuova per tutta la Vallata che da anni soffre una crisi anche imprenditoriale, vedo la decisione sull’Ospedale Unico come la riqualificazione di un intero territorio. Spinetoli sì, ma anche tutti i Comuni vicini da Monsampolo a Colli ecc. Si chiude un capitolo di cui si parla da 30 anni” la chiosa di Luciani.

GIOISCE IL MONDO PD. Prima di Luciani, intervistato dalla nostra redazione anche tutto il mondo Pd aveva esultato per l’esito dell’assise fra i sindaci. “Una giornata importante dopo vent’anni di discussioni campanilistiche e strumentalizzazioni di sorta. Un ospedale di primo livello, d’eccellenza, con tutte le specializzazioni, non un unico ospedale come dicono erroneamente gli alfieri della conservazione dell’esistente” ha detto il segretario provinciale del Pd Matteo Terrani. “Un ospedale dove poter trovare le migliori professionalità e strumentazioni d’avanguardia, un ospedale per acuti in grado di dare risposte adeguate ai cittadini che se hanno un problema serio non guardano ai 10 km da fare in più ma al livello delle prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno. La qualità del servizio sanitario Piceno aumenterà” conclude Terrani.

