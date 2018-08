ASCOLI PICENO – I bianconeri si preparano per il primo impegno ufficiale della nuova stagione, sabato pomeriggio alle 18 al Del Duca arriva la Viterbese che ha superato nel primo turno di Coppa Italia il Rende. i giocatori sono ancora in ritiro a Cascia e oggi in programma un solo allenamento alle 17.00. Venerdì mattina il gruppo farà rientro ad Ascoli e nel pomeriggio svolgerà la seduta di rifinitura.

Luca Massimi di Termoli sarà l’arbitro del match valido per il 2° turno della Coppa Italia 2018/19, couadiuvato da Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro e Vittorio Di Gioia di quella di Nola. Quarto Ufficiale Juan Luca Sacchi di Macerata.

La Viterbese dovrebbe presentarsi ad Ascoli con lo stesso modulo con il quale ha superato il primo turno, il 4-3-2-1 sembra confermato, con Roberti punta centrale con Vandeputte e Zerbin a sostegno.

