SANT’ELPIDIO A MARE – Lavoro per i pompieri nella serata del 2 agosto.

A Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio in un’abitazione, probabilmente causato da un cortocircuito derivante dal quadro elettrico secondo le prime indiscrezioni.

All’interno una persona, un uomo, e il suo cane che sono riusciti a mettersi in salvo. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo e sono in corso sopralluoghi per l’agibilità dell’immobile.

