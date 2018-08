Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, soccorso prima dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e successivamente portato, cosciente, ad Ancona in eliambulanza

COMUNANZA – Grave sinistro nel pomeriggio del 2 agosto.

A Comunanza si è verificato un incidente fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri locali e di Montemonaco.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, soccorso prima dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e successivamente portato, cosciente, al “Torrette” di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti.

