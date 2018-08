ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale di Ascoli rende noto che lunedì 6 agosto inizieranno i lavori per il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti della zona ‘Caldaie’ a Porta Maggiore.

La ditta ‘Giobbi Oscar Lavori Stradali Srl’ di Monsampolo del Tronto, aggiudicataria della gara di appalto, eseguirà i lavori di rifacimento del manto di asfalto e quelli di bitumatura che interesseranno via Serafino Cellini, tratti di via Perugia, via III Ottobre e tratti di via Napoli carreggiata Sud.

La viabilità sarà consentita a senso alternato con l’ausilio di movieri e della Polizia municipale.

I lavori dovrebbero concludersi, presumibilmente entro due giorni.

