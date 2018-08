Nella serata del 3 agosto l’evento. Previste tantissime persone per l’esibizione dei due noti cantanti e musicisti. L’Arengo Tv diffonde una foto

ASCOLI PICENO – Nel capoluogo l’attesa cresce minuto dopo minuto per l’evento dell’anno.

Nella serata del 3 agosto ci sarà il concerto di Sting e Shaggy. Appuntamento in piazza del Popolo, pronta ad accogliere tantissime persone e già in “posa” per l’evento musicale.

“Ultimi preparativi prima del Soundcheck” si legge in una nota dell’Arengo Tv con tanto di foto.

